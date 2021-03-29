Канада ввела новые санкции против россиян и компаний из-за Крыма

Александр Ганов (Фото: Alexander Ganov / Facebook)

Канада вводит новые санкции в связи с присоединением Крыма к России. Под них попали двое физлиц и четыре юрлица, говорится в сообщении канадского МИДа.

Под санкциями оказались:

Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов.

Глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

ОАО «Ленпромтранспроект».

ФГУП «Крымская железная дорога».

«Крымская первая страховая компания».

ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

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