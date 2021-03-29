Политика , 29 мар, 20:54
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Канада ввела новые санкции против россиян и компаний из-за Крыма
Александр Ганов
Канада вводит новые санкции в связи с присоединением Крыма к России. Под них попали двое физлиц и четыре юрлица, говорится в сообщении канадского МИДа.
Под санкциями оказались:
- Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов.
- Глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.
- ОАО «Ленпромтранспроект».
- ФГУП «Крымская железная дорога».
- «Крымская первая страховая компания».
- ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
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