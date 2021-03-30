Австралия вслед за Канадой ввела новые санкции против России из-за Крыма

Австралия объявила о новых санкциях против одного россиянина и четырех российских компаний в связи со строительством моста через Керченский пролив. Об этом решении она сообщила вслед за Канадой

Мэрис Пейн (Фото: Mark Schiefelbein / AP)

Австралия ввела санкции против одного гражданина России и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны.

Новые меры согласованы с Канадой, накануне объявившей о введении санкций, и соответствуют ограничениям, объявленным ЕС и Великобританией, отметила глава МИД Австралии Мэрис Пейн. Против каких именно российских компаний и гражданина были введены санкции, она не уточнила.

«Мост через Керчь — это попытка консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями эти лица причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и к поддержке сепаратистской активности на востоке Украины», — сказала министр.

Около 4:30 мск заявление Пейн пропало с ее сайта. При попытке перейти по ссылке появилось сообщение: «Страница не найдена».

Канада 29 марта ввела санкции против двух россиян — гендиректора «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александра Ганова и главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина. Под новые ограничения также подпали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».