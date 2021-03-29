Российские транспортные компании оценили введенные Канадой санкции

«Ленпромтранспроект», оказавшийся под новыми санкциями Канады, рассчитывает на помощь государство в этой ситуации, хотя пока российские власти не спешат реагировать на просьбы компании. Об этом сообщили РБК в пресс-службе организации.

«Ленпромтранспроект» — старейший проектный институт страны, который, не взирая на трудности, хочет продолжить свою деятельность на территории России, сохранить свой коллектив, поэтому продолжает рассчитывать на поддержку государства», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба указала, что в начале октября против «Ленпромтранспроекта» уже были введены санкции Евросоюза. Из-за ограничительных мер компании стали немотивированно отказывать банки, сотрудничество прекращают прежние крупные партнеры компании. «В стремлении сохранить свой коллектив и позиции на рынке в этот непростой период, мы обращались за поддержкой в правительство, Министерство транспорта, Федеральное железнодорожное агентство, Министерство финансов около полугода назад, но так и не получили предметные ответы на наши многочисленные обращения и поддержку государства», — уточнили в «Ленпромтранспроекте».