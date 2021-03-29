Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Число пострадавших из-за взрыва газа в Зеленодольске выросло до трех Общество, 00:15 МЧС сообщило о погибшем при взрыве газа в доме в Татарстане Общество, 00:08 Выиграет ли Россия третий матч подряд. Главное об игре со Словакией Спорт, 00:00 Счетная палата раскритиковала Росрыболовство за крабовые аукционы Бизнес, 00:00 Российские транспортные компании оценили введенные Канадой санкции Экономика, 29 мар, 23:44 В Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме Общество, 29 мар, 23:39 Памфилова заявила о желании США «оттоптаться» на российских выборах Политика, 29 мар, 23:35 США решили «оживить» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского Политика, 29 мар, 23:32 Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек» Бизнес, 29 мар, 23:32 В Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей» Политика, 29 мар, 23:24 Порты ЕС приготовились к пику трафика после деблокировки Суэцкого канала Общество, 29 мар, 23:14 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 29 мар, 22:48 Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки Общество, 29 мар, 22:31 В Сирии приостановят работу три пункта пропуска Политика, 29 мар, 22:27
Экономика ,  
0 

Российские транспортные компании оценили введенные Канадой санкции

«Ленпромтранспроект», оказавшийся под новыми санкциями Канады, рассчитывает на помощь государство в этой ситуации, хотя пока российские власти не спешат реагировать на просьбы компании. Об этом сообщили РБК в пресс-службе организации.

«Ленпромтранспроект» — старейший проектный институт страны, который, не взирая на трудности, хочет продолжить свою деятельность на территории России, сохранить свой коллектив, поэтому продолжает рассчитывать на поддержку государства», — отмечается в сообщении.

Канада ввела новые санкции против россиян и компаний из-за Крыма
Политика
Александр Ганов

Пресс-служба указала, что в начале октября против «Ленпромтранспроекта» уже были введены санкции Евросоюза. Из-за ограничительных мер компании стали немотивированно отказывать банки, сотрудничество прекращают прежние крупные партнеры компании. «В стремлении сохранить свой коллектив и позиции на рынке в этот непростой период, мы обращались за поддержкой в правительство, Министерство транспорта, Федеральное железнодорожное агентство, Министерство финансов около полугода назад, но так и не получили предметные ответы на наши многочисленные обращения и поддержку государства», — уточнили в «Ленпромтранспроекте».

Представители Крымской железной дороги (КЖД), на которую также распространяются канадские санкции, тем временем заявили, что новые ограничения не помешают ее развитию. «Санкции против нас вводят не в первый раз, а мы не останавливаем работу: ни ремонтно-путевые кампании, ни перевозки. <...> Объективно глядя на ситуацию, можно сказать: они нам не мешают ни в каких наших проектах, планах», — сообщил ТАСС представитель КЖД.

Канада ввела новые санкции из-за присоединения Крыма к России, которое состоялось в 2014 году. В санкционный список попали:

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса
  • Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов.
  • Глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.
  • ОАО «Ленпромтранспроект».
  • ФГУП «Крымская железная дорога».
  • «Крымская первая страховая компания».
  • ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
транспорт железные дороги санкции Канада новости
Материалы по теме
Канада ввела новые санкции против россиян и компаний из-за Крыма
Политика
Костин не увидел ужесточения западных санкций «даже в проекте»
Бизнес
Володин назвал победы России причиной санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter