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В Генпрокуратуре увидели рост взяточничества в России

В России в январе-феврале 2021 года число коррупционных преступлений выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Генпрокуратура, передает «РИА Новости».

«На факты взяточничества приходится около половины выявленных [коррупционных] преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — уточняется в сообщении.

В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В каждом третьем случае, указала Генпрокуратура, размер взятки не превышал 10 тыс. руб. Лидерами среди регионов по наибольшему числу выявленных фактов мелкого взяточничества стали Москва, Краснодарский край и Башкортостан.

Общий объем коррупционных преступлений за год вырос с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. или на 11,8%.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Лидерами по числу выявленных случаев взяточничества в прошлом году, как отмечали в Генпрокуратуре, были Москва, Подмосковье, Татарстан, Ставропольский край.

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