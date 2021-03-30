В Генпрокуратуре увидели рост взяточничества в России

В России в январе-феврале 2021 года число коррупционных преступлений выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Генпрокуратура, передает «РИА Новости».

«На факты взяточничества приходится около половины выявленных [коррупционных] преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — уточняется в сообщении.

В каждом третьем случае, указала Генпрокуратура, размер взятки не превышал 10 тыс. руб. Лидерами среди регионов по наибольшему числу выявленных фактов мелкого взяточничества стали Москва, Краснодарский край и Башкортостан.

Общий объем коррупционных преступлений за год вырос с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. или на 11,8%.