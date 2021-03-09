В Генпрокуратуре назвали лидирующие регионы по уровню коррупции

Больше всего взяток выявили в Москве. В тройку лидеров вошли Татарстан и Ставрополье. Меньше всего коррупции обнаружили на Чукотке. В Генпрокуратуре отметили, что взяток всегда будет больше в регионах с крупным финансовым оборотом

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Москва стала лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в прошлом году. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

«Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область», — сказал представитель Генпрокуратуры.

В лидерах по числу выявленных преступлений коррупционной направленности Башкирия и Краснодарский край. Следом за ними идут Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан, а также Пермский край.

По словам Балдина, наименьшее число взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.