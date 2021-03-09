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В Генпрокуратуре назвали лидирующие регионы по уровню коррупции

Больше всего взяток выявили в Москве. В тройку лидеров вошли Татарстан и Ставрополье. Меньше всего коррупции обнаружили на Чукотке. В Генпрокуратуре отметили, что взяток всегда будет больше в регионах с крупным финансовым оборотом
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Москва стала лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в прошлом году. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

«Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область», — сказал представитель Генпрокуратуры.

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В лидерах по числу выявленных преступлений коррупционной направленности Башкирия и Краснодарский край. Следом за ними идут Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан, а также Пермский край.

По словам Балдина, наименьшее число взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

В Генпрокуратуре отметили, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов».

В январе организация Transparency International (признана Минюстом иноагентом) представила свой рейтинг индекса восприятия коррупции за 2020 год. Россия, набрав 30 баллов из 100 возможных, поднялась на восемь позиций, заняв 129-е место. Рядом с Россией расположились Габон, Малави, Мали и Азербайджан. В рейтинге организации за 2019 год Россия занимала 137-е место.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Transparency International охарактеризовала уровень коррупции в стране как «очень высокий», отметив, что системная борьба с ней подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

В августе прошлого года Генпрокуратура сообщала, что за первое полугодие 2020-го количество нераскрытых уголовных дел за дачу взятки выросло в три раза по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Авторы
Роман Котерев, Михаил Котляр
Генпрокуратура коррупция регионы России
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