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В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Среднестатистический преступник в России — это мужчина 30–49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

По информации ведомства, 53,9% от числа всех преступников мужского пола занимают люди в возрасте 30–49 лет. У 47,16% мужчин-злоумышленников начальное и основное общее образование, у 64,17% нет постоянного источника доходов. Среди мужчин-преступников граждан России оказалось 80,34%, среди женщин — 88,11%.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Менее других социальных групп в прошлом году совершили преступления подростки 14–15 лет, граждане с высшим профессиональным образованием, а также сотрудники органов власти.

Три года назад прокуратура Москвы сообщала, что среднестатистическим преступником в столице является приезжий безработный мужчина в возрасте от 30 до 49 лет со средним образованием. Тогда говорилось, что фигурантами уголовных дел чаще всего становились мужчины (84%) со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%) в возрасте 30–49 лет (50%).

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