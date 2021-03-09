В Генпрокуратуре назвали профессии-лидеры по мелким взяткам

Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, передает «РИА Новости».

По словам Балдина, чаще всего мелкие взятки берут сотрудники полиции. Граждане дают им деньги, чтобы избежать ответственности за правонарушения. В свою очередь педагоги получают взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов, а сотрудники ФСИН — за пронос в тюрьмы запрещенных предметов и создание привилегированных условий для заключенных.

В апреле прошлого года РБК сообщил, что в 2019 году в России по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Количество приговоров, вынесенных совокупно по статьям о даче и получении крупных взяток (2842), существенно превысило число приговоров за мелкое взяточничество (1884). При этом число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018 годом, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8 и на 15,3% соответственно.

Согласно статье 291.2 УК России «Мелкое взяточничество» мелкими считаются взятки до 10 тыс. руб. Максимальное наказание для человека, осужденного за такое коррупционное преступление впервые, составляет год лишения свободы, для рецидивиста — три.