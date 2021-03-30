МЧС сообщило о погибшем при взрыве газа в доме в Татарстане

В Татарстане в городе Зеленодольск из-за взрыва газа в многоэтажном жилом доме погиб человек. Об этом сообщило в Telegram МЧС.

«Из-под завалов спасена женщина. Передана в медицинское учреждение. <...> Обнаружен погибший мужчина», — указано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС, взрыв произошел в девятиэтажном здании. В результате обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Всего в этом доме 50 квартир. Жильцов эвакуировали. Три человека госпитализированы.