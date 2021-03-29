В Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме

В девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске произошел взрыв газа. Один человек погиб. Еще трое пострадали, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии

Фото: группа "Зеленодольск.Онлайн" в соцсети "ВКонтакте"

В городе Зеленодольске на северо-западе Татарстана произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, сообщили в МЧС.

В результате обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

Из-под завалов спасли женщину, ее передали медикам. Один мужчина погиб.

Минздрав республики сообщил о трех пострадавших. «Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сказали ТАСС в ведомстве.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном одноподъездном доме по адресу ул. Ленина, 39А, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Всего в этом доме 50 квартир.

Жильцов из дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного проживания, пишет KazanFirst. На месте развернули оперативный штаб, сообщили порталу в пресс-службе городской администрации.

Открытого горения после взрыва не последовало, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту случившегося. На место взрыва выехал мэр города Михаил Афанасьев, а также зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов.