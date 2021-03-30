В экстренных службах назвали причину взрыва газа в Татарстане

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме Зеленодольска на северо-западе Татарстана могла быть утечка газа. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб республики, то же указал источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник «РИА Новости» также назвал предварительной причиной неисправность газового оборудования.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном одноподъездном доме по адресу ул. Ленина, 39А, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Всего в этом доме 50 квартир. В результате инцидента обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.

Погиб один человек, трое пострадали. «Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сообщил минздрав республики.