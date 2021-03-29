Норвежские и британские истребители сопроводили российский Ту-142

Истребители ВВС Великобритании и Норвегии сопроводили российский дальний противолодочный самолет Ту-142 над акваторией Северного моря и в Восточной Атлантике. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает «РИА Новости».

Ту-142 совершал полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей в соответствии с международными правилами, отметили в министерстве обороны.

В начале марта российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В. В Центре управления обороной России отметили, что американские самолеты не пересекли российскую границу.

В середине февраля российские истребители Су-27 подняли в районе Черного моря для перехвата французских самолетов заправщика КС-135 и двух истребителей Mirage 2000. Нарушений российской границы также не отмечено.