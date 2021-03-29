Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

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Зампредседателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова оштрафовали за отказ надеть маску в самолете. Об этом он сообщил телеканалу «Крым 24».

«В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы. После инцидента был составлен административный протокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа», — сказал Кабанов, добавив, что «неукоснительно» исполнит решение суда.

В середине марта севастопольское издание ForPost сообщало о жалобе «Аэрофлота» на вице-премьера. В частности, Кабанова обвиняли в том, что он 23 февраля нецензурно обругал члена экипажа самолета, направлявшегося из Москвы в Симферополь. Таким образом чиновник отреагировал на требование надеть маску. После этого глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в ситуации с Кабановым должны разобраться правоохранительные органы.

В мае прошлого года Кабанов стал фигурантом другого скандала, связанного с коронавирусными ограничениями: в нарушение карантинных мер он устроил прогулку по лесу и искупался в море. Тогда вице-премьер заявил, что сам обратился в крымское минэкологии с просьбой составить на него административный протокол, чтобы он уплатил штраф. Жителям полуострова чиновник принес свои извинения.