Американские ученые изучат доклад ВОЗ о происхождении коронавируса

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Американские эксперты изучат доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении COVID-19. Об этом заявила официальный представитель Белого дома, передает Reuters.

«Мы прекрасно понимаем, что независимое, технически обоснованное расследование — это то, на чем мы сосредоточены. И как только его изучат, мы сможем оценить дальнейшие шаги», — сказала Псаки.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что ознакомилось с черновой версией доклада ВОЗ о происхождении COVID-19, которую организация провела совместно с китайскими учеными. В частности эксперты пришли к выводу, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через животное-посредника.

По мнению исследователей, эволюционное расстояние между инфекцией у летучих мышей и COVID-19 у человека оценивается в несколько десятилетий. Эксперты полагают, что это может говорить о недостающим звене в цепочке передачи вируса. Ученые, однако, указали, что не стоит исключать и вариант прямой передачи инфекции.