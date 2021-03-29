Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Instagram Dolce & Gabbana

Фото: Ng Han Guan / AP

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних». Об этом он сообщил газете «Известия».

К тексту обращения Выборный приложил фотографии, на которых изображены нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров.

По мнению депутата, сегодня пропаганда гомосексуализма приобрела массовый характер и стала «агрессивной» по отношению к привычному образу жизни, ценностям и культуре. В этой «агрессии» участвуют социальные сети, киноиндустрия, мировые бренды, отметил он.

«Мы пытаемся держать оборону в нашей стране. Мы не травим гомосексуалистов, не преследуем их, а лишь устанавливаем заслон для информационной атаки против наших ценностей», ― пояснил свою позицию Выборный.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и обратился за комментарием в Dolce & Gabbana.