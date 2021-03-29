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Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Instagram Dolce & Gabbana

Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних». Об этом он сообщил газете «Известия».

К тексту обращения Выборный приложил фотографии, на которых изображены нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров.

По мнению депутата, сегодня пропаганда гомосексуализма приобрела массовый характер и стала «агрессивной» по отношению к привычному образу жизни, ценностям и культуре. В этой «агрессии» участвуют социальные сети, киноиндустрия, мировые бренды, отметил он.

«Мы пытаемся держать оборону в нашей стране. Мы не травим гомосексуалистов, не преследуем их, а лишь устанавливаем заслон для информационной атаки против наших ценностей», ― пояснил свою позицию Выборный.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и обратился за комментарием в Dolce & Gabbana.

Instagram начал блокировать информацию о лечении гомосексуализма
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В июле прошлого года общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец призвала Роскомнадзор заблокировать сериал «Чики» из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма среди подростков.

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«Поскольку у нас есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, мы считаем, что такой сериал не должен быть в доступе», — отмечала она.

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с жалобой на косвенное влияние мороженого «Радуга» и радужных рекламных щитов на детей из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.

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