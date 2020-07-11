Instagram начал блокировать информацию о лечении гомосексуализма

Социальная сеть Instagram начала с 10 июля блокировать контент, в котором упоминается конверсионная (репаративная) терапия. Об этом пишет портал Dazed.

Компания планирует обновить перечень правил в отношении ненавистнических высказываний, действующий во всем мире, включив в него запрет на публикации, продвигающие эту практику.

Для внедрения нового механизма контроля за подобными публикациями потребуется время, поэтому запрещенные посты будут удаляться постепенно.

Директор по общественной стратегии Instagram Тара Хопкинс в интервью Би-би-си сообщила, что компания не позволит атаковать людей из‑за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в связи с чем будет обновлена политика Instagram.

«Мы всегда пересматриваем нашу политику и будем продолжать консультироваться с экспертами и людьми, имеющими личный опыт, для информирования о нашем подходе», — добавила Хопкинс.

Репаративная терапия предусматривает лечение, направленное на изменение сексуальной ориентации человека или подавление его гендерной идентичности, в том числе с использованием лоботомии, химической кастрации и терапии. Большинство ученых и медиков негативно относятся к данной методике, а в некоторых странах ее запретили на законодательном уровне.

Так, в декабре 2019 года власти Германии запретили проводить на территории страны репаративную терапию среди несовершеннолетних. Как отмечал представитель немецкого правительства Штефен Зайберт, позиция правительства Германии заключается в том, что репаративная терапия не имеет научного обоснования и часто приводит к психологическим травмам.