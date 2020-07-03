Производитель мороженого «Радуга» ответил на слова о пропаганде ЛГБТ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде ценностей ЛГБТ-сообщества. Об этом вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов сообщил «РИА Новости».

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отметил Бениаминов.

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к главе государства Владимиру Путину с жалобой на косвенное влияние мороженого «Радуга» и радужных рекламных щитов на детей и пропаганду нетрадиционных ценностей.

По его словам, компания воспринимает образ радуги как символ радости и продолжит производить мороженое. Тем не менее в случае издания соответствующего акта компания подчинится.