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Производитель мороженого «Радуга» ответил на слова о пропаганде ЛГБТ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде ценностей ЛГБТ-сообщества. Об этом вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов сообщил «РИА Новости».

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отметил Бениаминов.

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к главе государства Владимиру Путину с жалобой на косвенное влияние мороженого «Радуга» и радужных рекламных щитов на детей и пропаганду нетрадиционных ценностей.

Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России
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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

По его словам, компания воспринимает образ радуги как символ радости и продолжит производить мороженое. Тем не менее в случае издания соответствующего акта компания подчинится.

3 июля Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Российский сенатор Алексей Пушков на встрече с главой государства возмутился, что американское посольство в Москве вывесило на своем здании радужный флаг ЛГБТ-сообщества в первый день голосования по поправкам к Конституции России. Американское диппредставительство объяснило свои действия желанием чествовать флаг гордости ЛГБТ во время празднования Дня радужного флага, однако сенатор увидел в этом демонстративную акцию.

«Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно», — отреагировал глава государства.

В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам в Основной закон страны. Одна из поправок к Конституции предусматривает защиту брака как «союза мужчины и женщины для достойного воспитания детей в семье».

Теги: российский производитель, мороженое, ЛГБТ
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