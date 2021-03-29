Вирусологи оценили сообщения о найденном в Израиле штамме коронавируса

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В появлении в Израиле осенью нового штамма коронавируса P681H нет ничего нового и неожиданного, поскольку мутации появляются достаточно часто. Об этом РБК заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Этот штамм несет, судя по названию, точечную мутацию в белке шипа ([замена] аминокислоты пролин на гистидин в позиции 681). Это не могло повлиять на нейтрализацию вируса вакцинными антителами (слишком малое изменение S-белка)» — заявил он.

По словам Аграновского, пока нельзя исключать, что новый штамм является более заразным, — это еще предстоит проверить.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил в разговоре с РБК, что, как правило, такие мутации не приводят к появлению варианта, который бы уклонялся от иммунного ответа, полученного в результате болезни или вакцинации.