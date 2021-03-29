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Вирусологи оценили сообщения о найденном в Израиле штамме коронавируса

Фото: Ariel Schalit / AP
Фото: Ariel Schalit / AP

В появлении в Израиле осенью нового штамма коронавируса P681H нет ничего нового и неожиданного, поскольку мутации появляются достаточно часто. Об этом РБК заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Этот штамм несет, судя по названию, точечную мутацию в белке шипа ([замена] аминокислоты пролин на гистидин в позиции 681). Это не могло повлиять на нейтрализацию вируса вакцинными антителами (слишком малое изменение S-белка)» — заявил он.

По словам Аграновского, пока нельзя исключать, что новый штамм является более заразным, — это еще предстоит проверить.

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Фото:Hendrik Schmidt / Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил в разговоре с РБК, что, как правило, такие мутации не приводят к появлению варианта, который бы уклонялся от иммунного ответа, полученного в результате болезни или вакцинации.

По его словам, скорейшая вакцинация населения необходима для предотвращения циркуляции вируса и развития большого количества его модификаций, уклоняющихся от вакцины. «Циркуляция вируса, особенно у людей иммунодефицитных, например у онкобольных, является полигоном для вирусов, в котором он под влиянием вырабатывающихся антител, недостаточных, впрочем, для его подавления, обладает возможностью для развития большого количества своих модификаций. То есть для селекции специальных мутаций, которые под давлением недостаточных антител могут все-таки привести к выработке уклоняющихся от вакцины вариантов вирусов», — пояснил он.

Более того, вирусолог рассказал, что у части людей антитела пропадают достаточно быстро, а часть — теряют их медленно или даже практически не утрачивают. Это может быть связано с тем, что вирус находит ткани и клетки, где может долго выживать под атаками иммунной системы, добавил он.

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«Такое долгое взаимодействие вируса и иммунитета также может привести к возникновению новых опасных мутаций. Это все — напряженные моменты, которые нужно преодолевать вакцинацией. И все-таки [надо] быть готовым к тому, что придется разрабатывать новые вакцины», — заключил он.

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Фото:James MacDonald / Bloomberg

Ранее биологи выделили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший на территории Израиля в конце осени 2020 года и отличающийся от остальных разновидностей вируса уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Исследователи сообщили, что мутация может ускорять распространение COVID-19, не делая его более стойким к антителам, однако она не усиливает симптомы инфекции.

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