В «Векторе» начали изучать южноафриканский штамм COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 08:07 Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел Общество, 08:05 Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение Общество, 08:00 В МВД опровергли сообщения о планах ликвидировать транспортную полицию Политика, 07:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта Общество, 07:48 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 07:38 Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 07:37 В «Векторе» начали изучать южноафриканский штамм COVID-19 Общество, 07:24 Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 07:08 Беглого банкира Беджамова попросят признать банкротом в Лондоне Финансы, 07:00 Citigroup запретила сотрудникам рабочие видеозвонки по пятницам Общество, 06:39 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 06:25 Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2 Политика, 06:22 Половина россиян заявили о выгорании на работе Общество, 06:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В «Векторе» начали изучать южноафриканский штамм COVID-19

Фото: James MacDonald / Bloomberg
Фото: James MacDonald / Bloomberg

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделили новый изолят (вирус, выделенный из конкретного источника) южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.

«Специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту — генетической линии B.1.351», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

По данным ведомства, в изоляте, кроме характерных для южноафриканского штамма мутаций, специалисты обнаружили наличие «двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S».

В настоящее время проводятся его вирусологические исследования. Также планируется изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших коронавирусом и привитых российскими вакцинами, добавили в Роспотребнадзоре.


Штамм коронавирусной инфекции, впервые обнаруженный в ЮАР, выявили на территории России в середине марта. Тогда сообщалось о двух изолятах, которые относятся к южноафриканскому варианту вируса.

Впервые о новом штамме коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Почему суперспециалистам отказывают в работе и что им делать РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Роспотребнадзор новый штамм коронавируса COVID-19 исследования ЮАР
Материалы по теме
Польша введет локдаун из-за британского штамма вируса
Общество
На Украине опровергли обнаружение нового штамма COVID-19
Общество
Минздрав ЮАР сообщил о заявке на регистрацию вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter