В «Векторе» начали изучать южноафриканский штамм COVID-19

Фото: James MacDonald / Bloomberg

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделили новый изолят (вирус, выделенный из конкретного источника) южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.

«Специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту — генетической линии B.1.351», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в изоляте, кроме характерных для южноафриканского штамма мутаций, специалисты обнаружили наличие «двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S».

В настоящее время проводятся его вирусологические исследования. Также планируется изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших коронавирусом и привитых российскими вакцинами, добавили в Роспотребнадзоре.