В Чехии выявили новый штамм коронавируса

В Чехии сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики) выявили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Специалисты утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы COVID-19. В настоящее время продолжаются исследования нового штамма, сообщили ученые.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Чехии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек. Скончались от инфекции — 25 874.

Ранее специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России выделили новый изолят (вирус, выделенный из конкретного источника) южноафриканского штамма коронавируса. В пресс-службе ведомства отметили, что в изоляте, кроме характерных для южноафриканского штамма мутаций, специалисты обнаружили наличие «двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S».

