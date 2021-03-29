Песков сообщил об отсутствии разговора с Зеленским в планах Путина

Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

У президента России Владимира Путина пока не запланирован разговор с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, сообщает «Интерфакс».

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это очень быстро может быть организовано», — сказал Песков.

26 марта украинский лидер заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Вооруженные силы Украины сообщили, что четверо военнослужащих погибли в результате обстрела из минометов, и обвинили в этом российские войска. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участником конфликта в Донбассе.

В начале марта украинский президент выразил готовность встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», если переговоры по Донбассу будут откладываться. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщал, что встречу в «нормандском формате» планируется провести в апреле. Песков говорил, что в графике Путина встречи с коллегами по «нормандской четверке» в апреле не значится.