ВТБ сообщил о планах быть «активным акционером» «Первого канала»

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Банк ВТБ рассчитывает стать «активным акционером» после получения пакета «Первого канала». Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка Юрий Соловьев на встрече топ-менеджеров с журналистами, передает корреспондент РБК.

«Мы будем активным акционером и уверены, что поможем реализовать планы развития компании», — рассказал Соловьев. Размер пакета компании зампред не раскрыл.

Он добавил, что команда банка уже подключилась к работе, а также отметил продуктивность и креативность менеджмента канала. Соловьев полагает, что совместная работа будет прогрессивная и интересная, «в том числе и на финансовой стороне».

О том, что ВТБ вернется в список негосударственных акционеров «Первого канала», стало известно 20 марта, из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.



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