Технологии и медиа , 20 мар, 22:27
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ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»
ВТБ вернулся в список негосударственных акционеров «Первого канала». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Определить следующий перечень негосударственных акционеров акционерного общества «Первый канал»: банк ВТБ (публичное акционерное общество); акционерное общество «Национальная Медиа Группа»; акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности», — указано в документе.
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