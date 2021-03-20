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Курс доллара на 20 марта USD ЦБ: 74,14 (+0,48)

Курс евро на 20 марта EUR ЦБ: 88,43 (+0,32)

ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»

Умер заслуженный артист России Владимир Кирсанов

Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски

Экс-футболист ЦСКА и «Локомотива» возглавил «Ротор»

В Совфеде пообещали зеркальные меры при высылке дипломатов из Болгарии

Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран

Тренер сборной Хорватии подтвердил приглашение Олича в ЦСКА

Черноморский флот начал слежение за эсминцем США Thomas Hudner

В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного

Зачем люди покупают полуфабрикаты

Карацев впервые в карьере выиграл теннисный турнир серии ATP

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта

Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке

«Авангард» обыграл «Металлург» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина