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При крушении вертолета на Аляске погибло пять человек

Порядка пяти человек погибли в результате падения вертолета Eurocopter AS50 рядом с городом Бьютт в американском штате Аляска. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

По данным агентства, авиакатастрофа произошла вечером около 18:30 по местному времени (05:30 мск). Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

В Telegram появилось видео с места падения вертолета в Куршском заливе
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О причинах авиакатастрофы не сообщается. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование. В настоящее время полеты над местом аварии временно прекращены.

Ранее прокуратура мексиканского штата Сонора сообщала, что в результате крушения самолета погибли шесть человек. Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. СМИ указывали, что самолет столкнулся с линией электропередачи.

Аляска США вертолет авиакрушение
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