При крушении вертолета на Аляске погибло пять человек

Порядка пяти человек погибли в результате падения вертолета Eurocopter AS50 рядом с городом Бьютт в американском штате Аляска. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

По данным агентства, авиакатастрофа произошла вечером около 18:30 по местному времени (05:30 мск). Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

О причинах авиакатастрофы не сообщается. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование. В настоящее время полеты над местом аварии временно прекращены.

Ранее прокуратура мексиканского штата Сонора сообщала, что в результате крушения самолета погибли шесть человек. Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. СМИ указывали, что самолет столкнулся с линией электропередачи.