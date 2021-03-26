В Telegram появилось видео с места падения вертолета в Куршском заливе

Telegram-канал Life Shot опубликовал видео с места крушения вертолета МЧС России Ка-32 в Калининградской области.

На кадрах видны фрагменты вертолета в воде.

Ка-32, на борту которого находились трое сотрудников Главного управления МЧС по региону, потерпел крушение в нескольких километрах от берега в акватории Куршского залива. Всего на борту было три человека. Один из них погиб, двоих удалось спасти. Вертолет совершал учебный полет.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).