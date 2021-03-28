Россия заявила о готовности помочь Египту с контейнеровозом Ever Given

Фото: dpa / Global Look Press

Власти России готовы оказать содействие Египту из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Об этом «РИА Новости» рассказал посол России в Египте Георгий Борисенко.

«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — сказал посол.

При этом Борисенко отметил, что пока просьб о помощи со стороны Египта не приходило.

Контейнеровоз перекрыл канал 23 марта. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.