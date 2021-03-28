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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев COVID-19

Всего в стране за время распространения вируса заразились 4,5 млн человек. Также 97,7 тыс. человек умерли, за последние 24 часа это число увеличилось на 336
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9 088 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 4,5 млн и составляет 4 519 832.

Больше всего случаев заражения коронавирусом с начала пандемии зафиксировали в Москве — 1,022 млн, за сутки в столице выявили 1878 заболевших. На втором месте по общему числу случаев COVID-19 Санкт-Петербург (392,5 тыс., плюс 701 случай за сутки), на третьем — Московская область (230,5 тыс., плюс 610 за сутки).

В начале недели суточное число случаев заражения опустилось до минимальных с конца сентября значений — 23 марта выявили 8 457 новых больных. С тех пор суточный прирост не поднимался выше отметки 9,2 тыс.

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Люди на улицах китайского Уханя

Также за последние 24 часа в России скончались 336 человек с коронавирусом по данным оперативного штаба. Это минимум с 1 марта, когда зафиксировали 333 смерти. Кроме того, 336 летальных исходов в стране были зафиксированы 9 марта. Общее число смертей в стране достигло 97 740 по данным штаба.

Всего от заражения коронавирусом вылечились 4,13 млн россиян, сейчас проходят курс лечения 282,9 тыс. человек.

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Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов утверждал, что Россия проходит фазу стабилизации эпидемиологической ситуации с тенденцией к снижению.

Эксперт также предупредил, что в начале весны возможны колебания суточного показателя заболеваемости, так как COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции. Он высказался за продление ограничительных мер как способ минимизации числа заболевших.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус COVID-19
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