В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев COVID-19

Всего в стране за время распространения вируса заразились 4,5 млн человек. Также 97,7 тыс. человек умерли, за последние 24 часа это число увеличилось на 336

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9 088 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 4,5 млн и составляет 4 519 832.

Больше всего случаев заражения коронавирусом с начала пандемии зафиксировали в Москве — 1,022 млн, за сутки в столице выявили 1878 заболевших. На втором месте по общему числу случаев COVID-19 Санкт-Петербург (392,5 тыс., плюс 701 случай за сутки), на третьем — Московская область (230,5 тыс., плюс 610 за сутки).

В начале недели суточное число случаев заражения опустилось до минимальных с конца сентября значений — 23 марта выявили 8 457 новых больных. С тех пор суточный прирост не поднимался выше отметки 9,2 тыс.