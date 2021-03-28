На помощь застрявшему в Суэцком канале судну направились еще два буксира

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Еще два буксира направились к месту в Суэцком канале, где несколько дней назад застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировавший важнейший водный путь, следует из данных портала MarineTraffic.com, отслеживающего движение судов. На это обратило внимание AP.

На помощь буксирам, которые уже находятся на месте аварии, выдвинулись Alp Guard под голландским флагом и Carlo Magno под итальянским флагом. По данным портала, Alp Guard сейчас находится в Красном море. Судно вышло из турецкого города Алиага 1 марта и идет в северо-западном направлении к Суэцкому каналу.

Второй буксир, Carlo Magno, вышел из Дубая 15 марта, достиг Красного моря и сейчас направляется к Суэцкому каналу.

В воскресенье должны предпринять очередные попытки по освобождению застрявшего судна.