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На помощь застрявшему в Суэцком канале судну направились еще два буксира

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Еще два буксира направились к месту в Суэцком канале, где несколько дней назад застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировавший важнейший водный путь, следует из данных портала MarineTraffic.com, отслеживающего движение судов. На это обратило внимание AP.

На помощь буксирам, которые уже находятся на месте аварии, выдвинулись Alp Guard под голландским флагом и Carlo Magno под итальянским флагом. По данным портала, Alp Guard сейчас находится в Красном море. Судно вышло из турецкого города Алиага 1 марта и идет в северо-западном направлении к Суэцкому каналу.

Второй буксир, Carlo Magno, вышел из Дубая 15 марта, достиг Красного моря и сейчас направляется к Суэцкому каналу.

В воскресенье должны предпринять очередные попытки по освобождению застрявшего судна.

Как выглядит из космоса операция по разблокировке Суэцкого канала. Фото
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Суперконтейнеровоз &laquo;Ever Given&raquo;<br /> &nbsp;

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Судно до сих пор не удалось снять с мели. Глава администрации канала Усама Рабиа сообщил, что причиной могла стать техническая ошибка или человеческий фактор.
Операцию по освобождению судна осложняют сильный прилив и ветер.

Из-за застрявшего судна у входа в Суэцкий канал скопилось более 300 судов. Для снятия с мели контейнеровоза задействованы более десяти буксиров.

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