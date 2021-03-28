Власти Крыма предъявят иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Фото: Наталия Назарук / РИА Новости

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что троим украинцам, причастным к водной блокаде полуострова, собираются предъявить иск, сообщают «РИА Новости».

Речь идет о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем Мустафе Джемилеве. Двое последних являются лидерами запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал Константинов.

Он также возложил ответственность за водную блокаду полуострова на руководство Украины, перекрывшее Северо-Крымский канал и продолжающее водную блокаду.