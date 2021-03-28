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Власти Крыма предъявят иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Фото: Наталия Назарук / РИА Новости
Фото: Наталия Назарук / РИА Новости

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что троим украинцам, причастным к водной блокаде полуострова, собираются предъявить иск, сообщают «РИА Новости».

Речь идет о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем Мустафе Джемилеве. Двое последних являются лидерами запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал Константинов.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Он также возложил ответственность за водную блокаду полуострова на руководство Украины, перекрывшее Северо-Крымский канал и продолжающее водную блокаду.

В 2014 году Крым вошел в состав России в результате референдума. Украина и страны Запада не признали результаты голосования. До 2017 года полуостров получал воду из Днепра через Северо-Крымский канал, однако власти перекрыли водную артерию.

После этого питьевая вода поступала в Крым из водохранилищ и подземных артезианских источников. Однако в 2020 году три водохранилища обмелели. Из-за этого пришлось ограничить подачу воды. Власти Крыма заявляли, что будут решать проблему с водоснабжением региона самостоятельно, без обращения к Киеву.

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Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс в конце марта заявил о намерении властей предъявить иск к Украине на 1,5 трлн руб. В такую сумму власти полуострова оценивают ущерб от водной блокады.

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