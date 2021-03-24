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Ущерб от водной блокады Крыма оценили в ₽1,5 трлн

В правительстве Крыма отметили, что это только документально подтвержденная на сегодняшний день сумма ущерба. В будущем она может возрасти до 10 трлн руб. Дела планируется рассматривать в российских судах
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

К концу апреля должны быть готовы документы для выставления Украине исковых требований за ущерб, нанесенный полуострову в результате водной блокады, заявил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. По ним сумма исковых требований составляет 1,5 трлн руб.

«На 1,5 трлн руб. у нас документы есть на данный момент. Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до 10 трлн руб.», — цитирует Фикса агентство ТАСС

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что власти подадут иск к Украине к середине 2021 года. Иски будут подаваться в российские суды, начиная с крымских. Кроме того, готовятся иски по транспортной и энергетической блокаде.

«Очень хорошие шансы, мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо Российской Федерации. Те люди, которые будут обвинены [в организации блокады], будут объявлены в международный розыск», — сказал Константинов (цитата по «РИА Новости»).

Он охарактеризовал состояние русла Северо-Крымского канала, перекрытого с украинской стороны после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, как близком к экологической катастрофе.

«Северо-Крымский канал стал серьезной проблемой. Изуродовано более 400 км крымской земли вдоль него, <...> нам придется все это приводить в порядок. <…> Его в таком виде оставлять нельзя — это серьезнейшая экологическая катастрофа, люди из окрестных сел жалуются на то, что уже произошли изменения», — сказал Константинов и добавил, что на решение этой проблемы придется тратить «миллиарды и миллиарды денег».

С 2017 года полуостров испытывает проблемы с поставками пресной воды. До того как полуостров вошел в состав России, вода в Крым поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу, но в 2017 году украинские власти построили дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение. Ранее в Симферополе и других городах полуострова были введены графики ограничения подачи воды. В октябре 2020 года на обеспечение водой Крыма и Севастополя правительство дополнительно выделило из федерального бюджета 50 млрд руб. Средства направят на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на ремонт связанной инфраструктуры.

 

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