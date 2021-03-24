Ущерб от водной блокады Крыма оценили в ₽1,5 трлн

В правительстве Крыма отметили, что это только документально подтвержденная на сегодняшний день сумма ущерба. В будущем она может возрасти до 10 трлн руб. Дела планируется рассматривать в российских судах

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К концу апреля должны быть готовы документы для выставления Украине исковых требований за ущерб, нанесенный полуострову в результате водной блокады, заявил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. По ним сумма исковых требований составляет 1,5 трлн руб.

«На 1,5 трлн руб. у нас документы есть на данный момент. Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до 10 трлн руб.», — цитирует Фикса агентство ТАСС

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что власти подадут иск к Украине к середине 2021 года. Иски будут подаваться в российские суды, начиная с крымских. Кроме того, готовятся иски по транспортной и энергетической блокаде.

«Очень хорошие шансы, мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо Российской Федерации. Те люди, которые будут обвинены [в организации блокады], будут объявлены в международный розыск», — сказал Константинов (цитата по «РИА Новости»).

Он охарактеризовал состояние русла Северо-Крымского канала, перекрытого с украинской стороны после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, как близком к экологической катастрофе.