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Синоптики сообщили о начале метеорологической весны в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С четверга, 25 марта, среднесуточная температура в Москве будет положительной, что говорит о наступлении метеорологической весны. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня ночь была теплой, дневная температура в городе будет порядка 6 — 7 градусов выше нуля. Это значит, что средняя температура за сутки будет уже положительная и составит где-то плюс 2 — 3 градуса», — рассказала Позднякова. Она отметила, что с сегодняшнего дня температура в Москве «точно будет положительной», что говорит о начале метеорологической весны.

Как рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, метеорологическая весна пришла в столицу с опозданием на четыре дня.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Также синоптик объяснил, что метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура устойчиво держится выше нуля градусов. «То есть ночная плюс дневная температура делится пополам — и результат выше нуля», — сказал Тишковец. По его словам, 25 марта воздух в Москве впервые в году прогреется до 8-10 градусов, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов тепла.

Накануне Позднякова сообщила, что начиная с 25 марта в Москве начнет таять снег. До 30 марта в Москве не ждут существенных осадков, температура будет выше климатической нормы на 3–4 градуса. К 31 марта скажется влияние циклона и пройдут дожди. «По нашим прогнозам, снег в Москве сойдет в начале второй пятидневки апреля», — добавила она.

Москва погода Московское метеобюро новости весна
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