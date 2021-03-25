Синоптики сообщили о начале метеорологической весны в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С четверга, 25 марта, среднесуточная температура в Москве будет положительной, что говорит о наступлении метеорологической весны. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня ночь была теплой, дневная температура в городе будет порядка 6 — 7 градусов выше нуля. Это значит, что средняя температура за сутки будет уже положительная и составит где-то плюс 2 — 3 градуса», — рассказала Позднякова. Она отметила, что с сегодняшнего дня температура в Москве «точно будет положительной», что говорит о начале метеорологической весны.

Как рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, метеорологическая весна пришла в столицу с опозданием на четыре дня.

Также синоптик объяснил, что метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура устойчиво держится выше нуля градусов. «То есть ночная плюс дневная температура делится пополам — и результат выше нуля», — сказал Тишковец. По его словам, 25 марта воздух в Москве впервые в году прогреется до 8-10 градусов, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов тепла.