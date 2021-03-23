Вильфанд увидел необходимый для бабьего лета в сентябре «очаг тепла»

Бабье лето ждет Россию в сентябре 2021 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Сентябрь выглядит благополучно, комфортно. Судя по этому прогнозу, можно говорить о бабьем лете. Виден очаг тепла, класс выше нормы (температура выше нормы. — РБК)», — сказал Вильфанд.

По его словам, «очаг тепла» захватывает юг европейской России и восток, а также юг Урала. Большая часть территории страны на прогностической карте окрашена в розовый цвет, что означает температуру «около нормы, но на положительном фоне». Такой прогноз всегда характеризует наступление бабьего лета, пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд также отметил, что в последние годы существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.