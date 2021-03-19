Власти Грузии и оппозиция не достигли соглашения по выходу из кризиса

Власти Грузии и оппозиция не смогли достичь соглашения в результате переговоров, продолжавшихся более девяти часов. Об этом заявил представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон, при посредничестве которого проходили переговоры, передает Sputnik Грузия.

«Главное соглашение на переговорах не достигнуто» — сказал Даниэльсон. Он добавил, что прогресс наблюдается лишь в части вопросов, стоявших на повестке дня.

В свою очередь председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «для оппозиции было самоцелью, чтобы соглашение не состоялось». Председатель парламента Арчил Талаквадзе отметил, что правящая партия готова «в любой момент вернуться за стол переговоров, как будет готова оппозиция».

Однако лидеры оппозиции обвинили в срыве переговоров «Грузинскую мечту». По их словам, ключевыми стали разногласия по вопросам внеочередных выборов и освобождению политзаключенных, передает Sputnik Грузия.