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Лидер правящей партии Грузии Иванишвили объявил об уходе из политики

Богатейший человек Грузии и лидер правящей партии объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. В 2012 году он стал главным противником Саакашвили, вытеснив его партию с лидирующих позиций
Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Миллиардер и лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики. Его открытое письмо опубликовано на сайте партии.

Иванишвили занимает 349-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $4,8 млрд. В 2012 году он основал партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая стала оппозиционной по отношению к президенту Михаилу Саакашвили. В том же году партия выиграла выборы и сохраняет крупнейшую фракцию в парламенте страны (89 из 150 мест по итогам выборов 2020 года). С 2012 по 2013 год он был премьером страны, однако позднее прекратил работу в исполнительной ветви власти, оставив за собой контроль за правящей партией.

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Предвыборный плакат с изображением лидера партии &laquo;Грузинская мечта&raquo; Беки Одишарии

«Я считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью передать бразды правления. Я покидаю пост председателя партии и саму партию и возвращаюсь к своему частному образу жизни, которым жил до 2011 года», — заявил Иванишвили, напомнив, что вскоре ему исполняется 65 лет.

Иванишвили заявил, что считает проделанную его партией работу огромной, в числе ее достижений он назвал преодоление политического режима Михаила Саакашвили и партии экс-президента «Единое национальное движение». Целью своего прихода в политику в 2011 году он назвал «прекращение жестокого, бесчеловечного и недемократического режима Саакашвили путем выборов», и заявил, что без его участия «у оппозиции в то время не было ресурсов для смены правительства». Одновременно Иванишвили планировал продолжить развитие Грузии в сторону евроатлантической интеграции. По его мнению, эти цели были выполнены.

«Вопреки намерениям оппозиции, мы по-прежнему пользуемся непоколебимой, растущей и мощной поддержкой нашего главного стратегического союзника, Соединенных Штатов, и наших европейских партнеров. Грузия — маленькая, но влиятельная, успешная и образцовая демократия не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе», — заключил он.

В 2012 году из-за победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах (она завоевала 85 мест) «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили и сам президент были вынуждены перейти в оппозицию. В 2013 году Саакашвили, уже не имевший права баллотироваться на третий срок, ушел в отставку. Страной он правил с 2004 года. Новым президентом при поддержке «Грузинской мечты» стал Георгий Маргвелашвили, в 2018 году его сменила бывший дипломат Саломе Зурабишвили. Ее кандидатуру также поддерживала «Грузинская мечта», хотя членом партии она не является.

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Саакашвили после поражения свое партии от «Грузинской мечты» покинул Грузию. В его отношении было возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в превышении полномочий, растрате и убийстве. С 2014 года Саакашвили находился на Украине, где чуть более года возглавлял Одесскую область. В 2017 году на фоне конфликта с президентом Петром Порошенко он лишился этого поста и гражданства Украины и был вынужден покинуть страну. На Украину он вернулся в 2019 году после победы Владимира Зеленского и вскоре получил должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Автор
Георгий Тадтаев
Бидзина Иванишвили Грузия
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