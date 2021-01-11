Лидер правящей партии Грузии Иванишвили объявил об уходе из политики

Богатейший человек Грузии и лидер правящей партии объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. В 2012 году он стал главным противником Саакашвили, вытеснив его партию с лидирующих позиций

Бидзина Иванишвили (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Миллиардер и лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики. Его открытое письмо опубликовано на сайте партии.

Иванишвили занимает 349-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $4,8 млрд. В 2012 году он основал партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая стала оппозиционной по отношению к президенту Михаилу Саакашвили. В том же году партия выиграла выборы и сохраняет крупнейшую фракцию в парламенте страны (89 из 150 мест по итогам выборов 2020 года). С 2012 по 2013 год он был премьером страны, однако позднее прекратил работу в исполнительной ветви власти, оставив за собой контроль за правящей партией.

«Я считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью передать бразды правления. Я покидаю пост председателя партии и саму партию и возвращаюсь к своему частному образу жизни, которым жил до 2011 года», — заявил Иванишвили, напомнив, что вскоре ему исполняется 65 лет.

Иванишвили заявил, что считает проделанную его партией работу огромной, в числе ее достижений он назвал преодоление политического режима Михаила Саакашвили и партии экс-президента «Единое национальное движение». Целью своего прихода в политику в 2011 году он назвал «прекращение жестокого, бесчеловечного и недемократического режима Саакашвили путем выборов», и заявил, что без его участия «у оппозиции в то время не было ресурсов для смены правительства». Одновременно Иванишвили планировал продолжить развитие Грузии в сторону евроатлантической интеграции. По его мнению, эти цели были выполнены.