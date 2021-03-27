Власти Москвы сообщили о рекорде в метро с начала пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Черчесов назвал хорошей игру сборной России в матче со Словенией Спорт, 20:22 Ягудин заявил о смене лидеров в фигурном катании после победы Чена на ЧМ Спорт, 20:03 В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах Политика, 20:00 Украинский министр пригрозил депортацией переехавшим в Крым россиянам Политика, 19:49 Мазепин показал худший результат в дебютной квалификации «Формулы-1» Спорт, 19:43 РБК Pro: лого за $35. Как Nike придумал свою фирменную галочку-свуш Pro, 19:41 Российский посол выразил соболезнования из-за смерти главы туроператора Общество, 19:21 Власти Москвы сообщили о рекорде в метро с начала пандемии Общество, 19:10 Дубль Дзюбы принес России вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2022 Спорт, 18:54 Авербух назвал Коляду лучшим европейским фигуристом на ЧМ Спорт, 18:38 В московском Парке Горького загорелся двухэтажный склад Общество, 18:32 Администрация Суэцкого канала допустила роль экипажа в истории с судном Общество, 18:28 Власти Крыма пообещали решить проблему с водой без помощи Украины Политика, 18:16 Как предприятию оставить деньги в обороте РБК и Сбер, 18:13
Общество ,  
0 

Власти Москвы сообщили о рекорде в метро с начала пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На прошедшей неделе в московском метро за сутки в рабочий день ездили более 7 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок: за сутки в рабочий день в метро проезжали больше 7 млн человек — впервые с начала пандемии», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что сейчас пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с уровнем 2019 года.

Полиция задержала напавшего на пассажира в московском метро музыканта
Общество


В марте прошлого года после перехода многих предприятий на удаленную работу количество пассажиров московского метро снизилось на 40–50%. В июне, после ослабления ряда ограничений, метрополитен сообщал о восстановлении пассажиропотока до 77% от аналогичного периода 2019 года.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин вновь ужесточил карантинные меры, и число пассажиров вновь упало — на 4%, т.е. более чем на 290 тыс. человек.

В начале февраля, дептранс сообщал о восстановлении пассажиропотока в московском метро на 73% по сравнению с февралем 2020-го. Общая цифра составила примерно 6 млн пассажиров в день.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год РБК Pro: из-за какой информации в резюме вы не получите работу мечты

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в Москве зарегистрирован 1551 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 54 человека, вылечились — 1368. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в столице составило 1 млн человек. Количество выздоровевших — 940 тыс., умерших — 16 446.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

московское метро поездки коронавирус пандемия
Материалы по теме
На станции метро «Орехово» в Москве мужчина порвал форму полицейскому
Общество
В Москве участок оранжевой ветки метро закрыли до апреля
Общество
На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter