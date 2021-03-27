Власти Москвы сообщили о рекорде в метро с начала пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК

На прошедшей неделе в московском метро за сутки в рабочий день ездили более 7 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок: за сутки в рабочий день в метро проезжали больше 7 млн человек — впервые с начала пандемии», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что сейчас пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с уровнем 2019 года.

В марте прошлого года после перехода многих предприятий на удаленную работу количество пассажиров московского метро снизилось на 40–50%. В июне, после ослабления ряда ограничений, метрополитен сообщал о восстановлении пассажиропотока до 77% от аналогичного периода 2019 года.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин вновь ужесточил карантинные меры, и число пассажиров вновь упало — на 4%, т.е. более чем на 290 тыс. человек.