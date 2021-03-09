Полиция задержала напавшего на пассажира в московском метро музыканта

Видео: МВД РФ

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В Москве задержали распылившего на пассажира метро газовый баллончик. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД столицы Екатерина Гузь.

По ее словам, 20 февраля 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик, а также избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.

Полиция опубликовала видеозапись произошедшего, на которой видно, что мужчину в шляпе, певшего в микрофон, прервал пассажир. Между ними возник конфликт, после чего музыкант брызнул из перцового баллона противнику в лицо.