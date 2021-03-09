Полиция задержала напавшего на пассажира в московском метро музыканта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Посол России предложил создать символику Союзного государства Политика, 14:05 Почему квадрат такой черный: подкаст о черном цвете в искусстве РБК и ASUS, 14:01 Альтернатива Подмосковью: где в России выгодно купить загородный дом Недвижимость, 13:59 Йоахим Лёв покинет сборную Германии по футболу после Евро Спорт, 13:53 Бывший полицейский получил условный срок за выстрел в школьницу Общество, 13:52 Mercedes отправит на сервис кроссоверы GLC в России Авто, 13:51 Кремль ответил на данные США о военных возможностях России в космосе Политика, 13:44 Россиянка вышла в третий круг теннисного турнира в Дубае Спорт, 13:42 Ripple и сервис денежных переводов MoneyGram прекратили сотрудничество Крипто, 13:40 В СБР захотели сохранить тренеров сборной вопреки последним результатам Спорт, 13:39 На HBO Max случайно показали «Лигу справедливости» вместо «Тома и Джерри» Стиль, 13:36 Кремль заявил о беспокойстве из-за статьи NYT о готовящихся кибератаках Политика, 13:34 Песков назвал некорректным сравнение «Спутника V» с русской рулеткой Общество, 13:33 В Кремле заявили о контролируемой ситуации с ценами на продукты Общество, 13:32
Город ,  
0 

Полиция задержала напавшего на пассажира в московском метро музыканта

Видео: МВД РФ
Видео: МВД РФ
Video

В Москве задержали распылившего на пассажира метро газовый баллончик. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД столицы Екатерина Гузь.

По ее словам, 20 февраля 25-летний житель Подмосковья распылил в лицо пассажиру газовый баллончик, а также избил его в ответ на замечание о правилах поведения в общественном транспорте.

В Волгограде мужчина напал со стамеской на полицейского
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Полиция опубликовала видеозапись произошедшего, на которой видно, что мужчину в шляпе, певшего в микрофон, прервал пассажир. Между ними возник конфликт, после чего музыкант брызнул из перцового баллона противнику в лицо.

По данным полиции, у пострадавшего диагностировали химический ожог век, он был госпитализирован. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», он находится под домашним арестом.

Ранее в Волгограде задержали мужчину с психическим заболеванием, который совершил нападение на сотрудника полиции. Позднее в полицию обратилась женщина 1967 года рождения, которой нападавший нанес множественные резаные раны головы и кистей рук. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами
нападение Москва метро
Материалы по теме
При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек
Общество
Суд арестовал подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени»
Общество
Допрос подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени». Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter