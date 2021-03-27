В Минске перед акцией оппозиции появилась спецтехника

Фото: vybory_smotri / Telegram

Белорусские силовики стянули спецтехнику к предполагаемым местам сбора участников протестных акций в Минске. Об этом сообщил TUT.BY.

На площадь Государственного флага, недалеко от резиденции Александра Лукашенко, прибыли грузовики с личным составом и автобусы. Также колонну спецтехники были засняты в Уручье, в том числе водометы и заградительные машины.

Издание также передало, что спецтранспорт, автобусы и силовики можно заметить в разных точках города. Так, спецтехника была замечена жителями Минска у Национальной академии наук Белоруссии, отмечает телеканал «Белсат».

Ранее начальник УСК по Минску Сергей Паско сообщил агентству «БелТА», что следователи возбудили дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.