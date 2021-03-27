В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

В России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — отметил он.

По словам Горелова, в начале весны возможны суточные колебания заболеваемости, поскольку COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции. Эксперт уточнил, что минимизировать рост числа заболевших поможет продление ограничительных мер, а также вакцинация от коронавируса.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19 в марте—апреле в России. Отвечая на вопрос, «почему везде большой подъем заболеваемости, а у нас небольшой», она пояснила, что в других странах вводились локдауны.