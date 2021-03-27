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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

В России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — отметил он.

По словам Горелова, в начале весны возможны суточные колебания заболеваемости, поскольку COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции. Эксперт уточнил, что минимизировать рост числа заболевших поможет продление ограничительных мер, а также вакцинация от коронавируса.

Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID весной
Общество
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Вице-премьер страны Татьяна Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19 в марте—апреле в России. Отвечая на вопрос, «почему везде большой подъем заболеваемости, а у нас небольшой», она пояснила, что в других странах вводились локдауны.

«Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — объяснила вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Он отметил, что стране удалось избежать взрывного роста числа больных и снизить нагрузку на медучреждения.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 марта заявила, что к осени в России могут снять большую часть ограничений, введеных из-за пандемии коронавируса, при условии массовой вакцинации. По ее словам, для окончательной победы над COVID-19 прививку должны сделать почти все жители страны.

Роспотребнадзор Россия заболеваемость коронавирус
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