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Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину

Российские власти считают Украину сферой своих интересов и могут попытаться отнять у нее новые территории. Об этом заявил бывший украинский президент, глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. <...> Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — сказал он.

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Леонид Кравчук

Кравчук отметил, что, с точки зрения Москвы, «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России».

Ранее экс-президент заявил, что если Россия будет провоцировать широкомасштабный военный конфликт на востоке Украины, то это может стать для нее трагической ошибкой.

Украина и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики заключили так называемое бессрочное перемирие с 27 июля 2020 года. Однако уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. С тех пор Украина, ДНР и ЛНР регулярно сообщают об обстреле своих позиций противниками.

В начале марта народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по точкам украинской армии. Власти ДНР пояснили, что намерены защитить население от «украинского террора».

Кравчук выразил протест в связи с этим решением. «Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — заявил он.

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