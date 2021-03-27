Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину

Российские власти считают Украину сферой своих интересов и могут попытаться отнять у нее новые территории. Об этом заявил бывший украинский президент, глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. <...> Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — сказал он.

Кравчук отметил, что, с точки зрения Москвы, «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России».

Ранее экс-президент заявил, что если Россия будет провоцировать широкомасштабный военный конфликт на востоке Украины, то это может стать для нее трагической ошибкой.