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Политика ,  
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Киев отказался от новых предложений Москвы по Донбассу

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Украины не согласны на новые предложения замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, представляющего Россию на переговорах «нормандской четверки», которые он изложил в письме советникам лидеров указанных государств. Об этом говорится в письме главы офисе президента Украины Андрея Ермака, опубликованного в «Европейской правде».

«Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021», — написал Ермак. Он назвал предложения Козака «манипулятивным».

При этом советник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина готова к проведению дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений, прекращения огня и урегулирования конфликта в целом.

Ранее Козак, по итогам видеоконференции представителей «нормандской четверки», направил письмо странам-участникам, в котором обвинил Украину в отказе соблюдать режим прекращения огня. Он предложил странам-участницам зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по российским предложениям к нему.

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Кроме того, предложил сторонам изменить порядок проведения заседаний: ввести принцип ротации на переговорах, так, чтобы функцию председателя по очереди выполнял каждый из четырех участников. По его словам, прогресса в переговорах не удается добиться в том числе и из-за «ненадлежащей организации».

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года для урегулирование конфликта на Донбассе. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Росси, Украины, Франции и Германии) прошла 9 декабря 2019 года в Париже. В итоговом заявлении они выступили за установление полноценного перемирия на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», а также закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. Большая часть пунктов остается нереализованной.

В феврале Ермак заявил, что минские договоренности в нынешней редакции практически невозможно выполнить: несмотря на некоторый прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно». Ключевую роль в решении конфликта на востоке Украины Ермак отвел США, а также Франции и Германии.

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