Киев отказался от новых предложений Москвы по Донбассу

Андрей Ермак (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Украины не согласны на новые предложения замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, представляющего Россию на переговорах «нормандской четверки», которые он изложил в письме советникам лидеров указанных государств. Об этом говорится в письме главы офисе президента Украины Андрея Ермака, опубликованного в «Европейской правде».

«Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021», — написал Ермак. Он назвал предложения Козака «манипулятивным».

При этом советник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина готова к проведению дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений, прекращения огня и урегулирования конфликта в целом.

Ранее Козак, по итогам видеоконференции представителей «нормандской четверки», направил письмо странам-участникам, в котором обвинил Украину в отказе соблюдать режим прекращения огня. Он предложил странам-участницам зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по российским предложениям к нему.