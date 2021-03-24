СМИ раскрыли суть кластеров мирного урегулирования конфликта в Донбассе
Нежелание Киева иметь дела с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками завели переговоры трехсторонней контактной группы (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе в тупик, в связи с чем Франция и Германия предложили разделить соглашения на так называемые кластеры. Об этом со ссылкой на эти кластеры сообщил «Коммерсантъ».
Идея в том, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» и, когда это произойдет, передать кластеры в ТГК в виде рекомендаций для разработки там «дорожной карты». Подразумевается, что она будет финальным мирным планом урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.
Сейчас на столе переговоров участников «нормандского формата» лежат три основных документа: украинский проект кластеров от 19 января, обновленный проект Франции и Германии, представленный 8 февраля, и российские поправки к франко-германскому проекту от 16 февраля, пишет издание. К работе над кластерами опосредованно — по запросу российской стороны — также подключились представители ДНР и ЛНР. Их комментарии к украинскому документу советникам передал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По данным издания, на франко-германский проект и российские комментарии к нему Киев еще не отреагировал.
Франко-германский проект содержит 11 кластеров, озаглавленных буквами латинского алфавита от А до К. Это таблица, поделенная на две графы: «Безопасность/Гуманитарные» и «Политические/Экономические». Меры по обеспечению безопасности в зоне конфликта перемежаются с политическими шагами.
- Посвященный безопасности и гуманитарным вопросам кластер А содержит семь пунктов: полное прекращение огня, разминирование, отвод тяжелого вооружения, разведение сил на новых участках линии соприкосновения, открытие дополнительных пунктов пропуска, освобождение и обмен задержанными, безопасный и надежный доступ специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей Украине.
- В политико-экономическом кластере В четыре пункта. «Формула Штайнмайера» (определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) включается в украинское законодательство. Затем руководители стран «нормандской четверки» одобрят «дорожную карту», а потом Киев согласует с ДНР и ЛНР в контактной группе все правовые акты, которые будут касаться этих регионов Донбасса. Последний пункт кластера предусматривает проведение конституционной реформы на Украине, предусматривающей децентрализацию и принятие законов об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне.
- Кластер C о безопасности содержит два пункта: «начало вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников из ОРДЛО» и «начало разоружения всех незаконных группировок в ОРДЛО, за исключением народной милиции».
- «Политический» кластер D предусматривает вступление в силу конституционной реформы, также на Украине временно начинают действовать законы о местных выборах в ОРДЛО и особой экономической зоне там.
- Кластер Е описывает завершение вывода иностранных формирований и процесса разоружения. В нем также добавлены положения о том, что безопасность в ОРДЛО должны поддерживать совместные патрули украинской полиции и местной народной милиции — при участии и посредничестве СММ ОБСЕ. Там же говорится о расширении за счет ОБСЕ международного присутствия вдоль границы Украины.
- «Политический» кластер F предусматривает бессрочное вступление в силу закона о местных выборах, который, согласно Минским соглашениям, должен учитывать особенности ОРДЛО.
- После этого, говорится в кластере G, в Донбассе проводятся местные выборы, и в 20:00 в день их проведения вступает в силу закон Украины «О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО».
- Далее, говорится в кластере H, Украина начинает восстанавливать полный контроль над своей границей — тем ее участком, который Киев с 2014 года не контролирует из-за конфликта.
- Затем, указано в кластере I, временно вступает в силу закон об амнистии, под который должны подпасть участники событий на востоке Украины.
- После этого, согласно кластеру J, завершается восстановление Украиной контроля над границей.
- В финальном кластере К говорится, что конституционная реформа и законы об особом статусе ОРДЛО, амнистии и особой экономической зоне вступят в силу на постоянной основе при условии, если выборы местной власти на этих территориях «в целом прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ».