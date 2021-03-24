СМИ раскрыли суть кластеров мирного урегулирования конфликта в Донбассе

В распоряжении «Коммерсанта» оказались мирные инициативы — проект Франции и Германии, а также его украинская и российская версии, в которых, по данных издания, оказалось много несовпадений

Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Нежелание Киева иметь дела с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками завели переговоры трехсторонней контактной группы (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе в тупик, в связи с чем Франция и Германия предложили разделить соглашения на так называемые кластеры. Об этом со ссылкой на эти кластеры сообщил «Коммерсантъ».

Идея в том, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» и, когда это произойдет, передать кластеры в ТГК в виде рекомендаций для разработки там «дорожной карты». Подразумевается, что она будет финальным мирным планом урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Сейчас на столе переговоров участников «нормандского формата» лежат три основных документа: украинский проект кластеров от 19 января, обновленный проект Франции и Германии, представленный 8 февраля, и российские поправки к франко-германскому проекту от 16 февраля, пишет издание. К работе над кластерами опосредованно — по запросу российской стороны — также подключились представители ДНР и ЛНР. Их комментарии к украинскому документу советникам передал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По данным издания, на франко-германский проект и российские комментарии к нему Киев еще не отреагировал.

Франко-германский проект содержит 11 кластеров, озаглавленных буквами латинского алфавита от А до К. Это таблица, поделенная на две графы: «Безопасность/Гуманитарные» и «Политические/Экономические». Меры по обеспечению безопасности в зоне конфликта перемежаются с политическими шагами.