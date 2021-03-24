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В Совбезе Украины призвали отказаться от названия «Донбасс»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жители Украины должны отказаться от использования топонима «Донбасс» для обозначения территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает издание «Гордон».

«Словосочетания «Донбасс» не существует ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Россией: «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени», — мы помним все эти реплики, которые были», — отметил он.

«Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ… Потом они будут говорить о Галичине (украинское название Галиции — исторической области на западе Украины. — РБК), других вещах — это очень опасные вещи, когда мы начинаем публично использовать такие синонимы», — считает Данилов.

По словам секретаря СНБО, гражданам Украины следует придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых прописаны географические названия — «территория Донецкой и Луганской областей».

17 марта стало известно об обострении ситуации на линии соприкосновения противоборствующих сил в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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