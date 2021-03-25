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Парламент Карабаха признал русский язык официальным языком республики

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) признал русский язык одним из двух официальных языков республики. Об этом сообщает «Арменпресс».

Как отмечает издание, «за» проголосовали 27 членов парламента при двух воздержавшихся (всего в парламенте 33 человека).

Первым официальным языком республики считается армянский, который также является единственным государственным языком страны.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Законопроект о наделении новым статусом русского языка был представлен по инициативе депутатов. Авторы пояснили, что русский является «вторым языком общения» для многих жителей Нагорного Карабаха, кроме того, необходимо учитывать «историческую память культурных, военных и экономических отношений между Арцахом (самоназвание НКР) и Россией». «Повышение статуса русского языка <...> создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах», — указали авторы законопроекта.

Ранее Кремль отмечал, что признание русского языка в Нагорном Карабахе остается внутренним делом республики. «Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владения русским языком, считаем это своей задачей», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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