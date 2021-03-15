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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил об оставшемся в прошлом карабахском конфликте

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе остался в прошлом, и теперь надо сосредоточить внимание на будущем. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает пресс-служба главы государства.

«Теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. <...> Думаю, что последние четыре месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее», — сказал Алиев.

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Он добавил, что стороны уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. По этому поводу состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях.

По мнению Алиева, именно этот вопрос «может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории». Также открытие коммуникаций пойдет на пользу всем странам региона и создаст новые возможности для сотрудничества, отметил он.

«Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому», — сказал Алиев.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха возобновились в конце сентября и продолжались в течение 44 дней. В ночь на 10 ноября стороны заключили мир. По его условиям, Азербайджану перешла часть территорий Нагорного Карабаха, в том числе город Шуша.

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Помимо этого, в документе предусматривалось, что по согласованию сторон будут строиться новые транспортные коммуникации. В конце января дипломатический источник РБК сообщал, что Ереван и Баку должны будут обсудить возможность строительства дорог, которые свяжут Азербайджан и его эксклав Нахичевань, а также Армению и Россию.

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