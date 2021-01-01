В Кремле посоветовали не верить сообщениям со ссылкой на соцсети Путина

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями, сообщения от его имени — фейки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет», — заявил он.

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