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Путин спросил у Кремля о работе над идеей реалити-шоу «Учитель года»

Администрация президента не отреагировала на предложение Путина изменить формат конкурса «Учитель года»: «Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении». Он считает, что конкурс можно проводить в виде реалити-шоу
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил изменить формат конкурса «Учитель года», трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Это такая интересная сфера деятельности, такая разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал он. По словам Путина, он уже говорил об этом предложении администрации президента.

«Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — добавил он.

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В нынешнем виде, по словам президента, о конкурсе быстро забывают: «А то как лампочка сверкнула, как звезда — и все».

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1992 года, его учредители — Минобрнауки, Общероссийский профсоюз образования и «Учительская газета». Цели конкурса — выявление талантливых педагогов и их поддержка, повышение престижа профессии и распространение педагогического опыта лучших учителей России.

Учителем года стал преподаватель математики из Ростова-на-Дону
Общество
Михаил Гуров

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«Учитель года — 2020» прошел с 30 января по 1 февраля в Волгограде, так как в прошлый раз учителем года выбрали преподавательницу русского языка Ларису Арачашвили, которая работает в этом городе. Всего за звание учителя года в разных испытаниях боролись 15 лауреатов. Они также проводили мастер-классы для студентов, преподавателей и школьников Волгоградской области. Победителем стал учитель математики Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

В 2021 году конкурс проводится с 14 января по 30 декабря, он разбит на 12 этапов. В каждом из них объявляется один федеральный победитель. По итогам года будет выбран абсолютный победитель среди финалистов.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин Учитель года конкурс администрация президента реалити-шоу
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