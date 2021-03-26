Путин спросил у Кремля о работе над идеей реалити-шоу «Учитель года»

Администрация президента не отреагировала на предложение Путина изменить формат конкурса «Учитель года»: «Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении». Он считает, что конкурс можно проводить в виде реалити-шоу

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил изменить формат конкурса «Учитель года», трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Это такая интересная сфера деятельности, такая разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал он. По словам Путина, он уже говорил об этом предложении администрации президента.

«Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — добавил он.

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В нынешнем виде, по словам президента, о конкурсе быстро забывают: «А то как лампочка сверкнула, как звезда — и все».