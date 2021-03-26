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Путин сравнил результаты работы здравоохранения других стран и России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Многие другие государства с развитыми системами здравоохранения не достигли такого результата, как Россия. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет», — сказал президент.

Путин отметил готовность российских врачей к высокому уровню ответственности. По его словам, это говорит о том, что средний высокий уровень руководства системой здравоохранения в России «отвечает требованиям сегодняшнего дня».

Путин в связи с этим поблагодарил не только врачей, которые работали в условиях эпидемии, «но и руководящий состав, потому что от организации работы в высшей степени зависит результат».

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22 марта глава государства заявил о стабилизировавшейся ситуации с коронавирусом благодаря эффективности российских научных учреждений и системы здравоохранения. Путин также отмечал, что система достаточно быстро отреагировала на проблемы пандемии, несмотря на некоторые проблемы в работе.

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Источник: JHU
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