Путин рассказал о смерти «бывшего коллеги» в Латвии от коронавируса

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о своем бывшем коллеге, который умер в Латвии от коронавируса. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин сообщил, что его «хороший знакомый» и «бывший коллега» жил в Латвии почти всю жизнь. Там он заболел коронавирусом. Когда он лечился в главном инфекционном центре страны, выяснилось, что там нет МРТ, рассказал президент. «Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет», — сказал Путин.

Президент сообщил, что его знакомого предложили вывезти в Москву. «Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе здравоохранения», — рассказал Путин. Глава государства не назвал имени знакомого.