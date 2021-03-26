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Пандемия коронавируса ,  
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Путин рассказал о смерти «бывшего коллеги» в Латвии от коронавируса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о своем бывшем коллеге, который умер в Латвии от коронавируса. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин сообщил, что его «хороший знакомый» и «бывший коллега» жил в Латвии почти всю жизнь. Там он заболел коронавирусом. Когда он лечился в главном инфекционном центре страны, выяснилось, что там нет МРТ, рассказал президент. «Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет», — сказал Путин.

Песков ответил на вопрос об иностранном знакомом Путина
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Дмитрий Песков

Президент сообщил, что его знакомого предложили вывезти в Москву. «Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе здравоохранения», — рассказал Путин. Глава государства не назвал имени знакомого.

Латвия приостановила применение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca
Политика
Фото:Stefano Carofei / Global Look Press

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус обнаружили у более чем 99 тыс. жителей Латвии. Из них умерли 1864 человека. В конце декабря в стране началась вакцинация, привились чуть более 1% населения.

Латвия получила вакцины компаний Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.16 марта власти страны приостановили вакцинацию препаратом англо-шведской компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этой вакциной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Латвия коронавирус Владимир Путин
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