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Пандемия коронавируса ,  
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Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Российская система здравоохранения достаточно быстро отреагировала на проблемы пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на некоторые проблемы в работе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами накануне пресс-конференции 17 декабря. Эти кадры показал телеканал «Россия 1».

«У нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

В ходе беседы президент также поблагодарил волонтеров за их труд.

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал пандемию коронавируса главной проблемой 2020 года. «И плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции», — сказал российский лидер.

Говоря о возможности полного локдауна, президент отметил, что необходимости в жестком карантине пока нет, и его введение не потребуется при условии соблюдения мер против распространения COVID-19.

За последние сутки в России было выявлено 28 948 случаев заражения коронавирусом, умерли 511 человек, выздоровели 20 915. Всего с начала эпидемии в стране число случаев COVID-19 превысило 2,8 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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