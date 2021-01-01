Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская система здравоохранения достаточно быстро отреагировала на проблемы пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на некоторые проблемы в работе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами накануне пресс-конференции 17 декабря. Эти кадры показал телеканал «Россия 1».

«У нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

В ходе беседы президент также поблагодарил волонтеров за их труд.

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал пандемию коронавируса главной проблемой 2020 года. «И плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции», — сказал российский лидер.

Говоря о возможности полного локдауна, президент отметил, что необходимости в жестком карантине пока нет, и его введение не потребуется при условии соблюдения мер против распространения COVID-19.