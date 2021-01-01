Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии COVID-19
«У нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
В ходе беседы президент также поблагодарил волонтеров за их труд.
Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал пандемию коронавируса главной проблемой 2020 года. «И плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции», — сказал российский лидер.
Говоря о возможности полного локдауна, президент отметил, что необходимости в жестком карантине пока нет, и его введение не потребуется при условии соблюдения мер против распространения COVID-19.