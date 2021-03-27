Москва в «Час Земли» отключит подсветку Кремля, парков и телебашни

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве с 20:30 до 21:30 в субботу, 27 марта, отключат подсветку знаковых архитектурных объектов и городских парков. Отключение иллюминации приурочено к крупнейшей экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли».

Не будет работать подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники». Временно «погаснут» также здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, гостиницы и другие объекты, говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Поддержать акцию согласились и московские парки: в 13 из них на время отключат подсветку и световые арт-объекты, сообщала пресс-служба Мосгорпарка. В частности, в парке Горького выключат подсветку Арки главного входа, в «Царицыно» погасят архитектурную подсветку всего дворцового комплекса, в Измайловском парке будет отключена подсветка Большого и Малого колес обозрения, подсветка здания дирекции и главного входа.

Отключение подсветки зданий и сооружений происходит и в других российских городах. Так, в Санкт-Петербурге на час перестанут подсвечиваться 40 знаковых зданий, в числе которых Эрмитаж, Главный штаб и Кунсткамера.