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Москва в «Час Земли» отключит подсветку Кремля, парков и телебашни

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве с 20:30 до 21:30 в субботу, 27 марта, отключат подсветку знаковых архитектурных объектов и городских парков. Отключение иллюминации приурочено к крупнейшей экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли».

Не будет работать подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники». Временно «погаснут» также здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, гостиницы и другие объекты, говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Поддержать акцию согласились и московские парки: в 13 из них на время отключат подсветку и световые арт-объекты, сообщала пресс-служба Мосгорпарка. В частности, в парке Горького выключат подсветку Арки главного входа, в «Царицыно» погасят архитектурную подсветку всего дворцового комплекса, в Измайловском парке будет отключена подсветка Большого и Малого колес обозрения, подсветка здания дирекции и главного входа.

В «Час Земли» погасят подсветку Кремля и еще более 2 тыс. зданий в Москве
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Отключение подсветки зданий и сооружений происходит и в других российских городах. Так, в Санкт-Петербурге на час перестанут подсвечиваться 40 знаковых зданий, в числе которых Эрмитаж, Главный штаб и Кунсткамера.

Акция «Час Земли» проходит каждый год в последнюю субботу марта. По оценкам организаторов из Всемирного фонда дикой природы (WWF), в ней участвуют более миллиарда человек, выключая свет и электроприборы в квартирах. В России «Час Земли» проводится с 2009 года, ежегодно, по данным организаторов, ее участниками становятся от 16 до 20 млн жителей страны.

Каждый год участники акции привлекают внимание к одной из актуальных экологических тем. В этом году акция посвящена важности доступности и открытости экологической информации.

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В прошлом году в рамках акции Москве погасили ландшафтное освещение и подсветку более 2 тыс. зданий, в том числе Кремля. Акцию поддержали по всему миру: подсветка погасла в бизнес-центрах и жилых домах Гонконга, на Бранденбургских воротах в Берлине, на Национальном стадионе Пекина, во Дворце Шёнбрунн в Вене и других городах.

Москва парки Останкинская телебашня Кремль освещение Час Земли
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