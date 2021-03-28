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Общество ,  
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«Час Земли» от Берлина до Приморья. Фоторепортаж

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Владивосток, здание правительства Приморского края 
Фото:Anushree Fadnavis / Reuters
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters
Мемориал «Ворота Индии» в Нью-Дели
Фото:Jorge Silva / Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Большой Королевский Дворец в Бангкоке

Фото:Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС
Башни Петронас в Куала-Лумпуре
Фото:Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Пекинский национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо»

Фото:Christopher Jue / XinHua / Global Look Press
Фото: Christopher Jue / XinHua / Global Look Press

Телевизионная башня Токио

Фото:Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Резиденция президента Казахстана Акорда в Нур-Султане
Фото:WWF and Earth Hour / Reuters
Фото: WWF and Earth Hour / Reuters

Иран

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Дом правительства в Москве
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Потсдамская площадь в Берлине
Фото:Fabio Frustaci / EPA / ТАСС
Фото: Fabio Frustaci / EPA / ТАСС
Базилика Святого Петра в Ватикане
Фото:Jose Manuel Vidal / EPA / ТАСС
Фото: Jose Manuel Vidal / EPA / ТАСС
Мост Изабеллы II в Севилье, Испания
Фото:Fabio Frustaci / EPA / ТАСС
Фото: Fabio Frustaci / EPA / ТАСС
Колизей, Рим
Фото:Olafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Olafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters
Замок Кронборг в городе Хельсингёр, Дания
Фото:Balazs Mohai / EPA / ТАСС
Фото: Balazs Mohai / EPA / ТАСС
Будапешт, Венгрия
Фото:Yui Mok / PA / ТАСС
Фото: Yui Mok / PA / ТАСС
Колесо обозрения London Eye
Фото:Davor Puklavec / Pixsell / ТАСС
Фото: Davor Puklavec / Pixsell / ТАСС
Загребский кафедральный собор
Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Казанский кремль
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