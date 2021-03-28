Общество , 28 мар, 02:09
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«Час Земли» от Берлина до Приморья. Фоторепортаж
Владивосток, здание правительства Приморского края
Мемориал «Ворота Индии» в Нью-Дели
Большой Королевский Дворец в Бангкоке
Башни Петронас в Куала-Лумпуре
Пекинский национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо»
Телевизионная башня Токио
Резиденция президента Казахстана Акорда в Нур-Султане
Иран
Дом правительства в Москве
Потсдамская площадь в Берлине
Базилика Святого Петра в Ватикане
Мост Изабеллы II в Севилье, Испания
Колизей, Рим
Замок Кронборг в городе Хельсингёр, Дания
Будапешт, Венгрия
Колесо обозрения London Eye
Загребский кафедральный собор
Казанский кремль